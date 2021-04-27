Приезжий из Саратова ограбил в Брянске пенсионера

Передали в суд уголовное дело о грабеже, который совершил в Брянске 37-детний приезжий из Саратова. Ему грозит до семи лет колонии, сообщают в пресс-службе облпрокуратуры.

По существу дело рассмотрит Советский райсуд города.

По версии следствия, обвиняемый напал на пожилого человека ночью 19 февраля прошлого года. В тот момент мужчина находился на улице Октябрьской. Он поравнялся с жертвой и нанес ему удар кулаком в лицо. Потерявший упал на землю и потерял сознание. После этого налетчик похитил из кармана горожанина мобильный телефон и визитницу с документами.

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