Житель Брянска отправится на 13 лет в колонию за сбыт наркотиков

Житель Брянска отправится в исправительную колонию строгого режима за участие в незаконном обороте наркотиков.

В суде установили, что 22-летний молодой человек получил от неустановленного лица сведения о координатах тайника, в котором он впоследствии нашел синтетическое наркотическое средство и хранил его при себе. Кроме того, обнаружили его переписку в интернете, где виновный договорился о совместном незаконном сбыте наркотиков бесконтактным способом путем Больше 20 грамм наркотиков нашли в тайнике и изъяли полицейские.

- Суд приговорил виновного к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Также его оштрафовали на 300 тысяч рублей с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Приговор суда в законную силу не вступил.

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