В брянском лесу фотографы из разных городов обсудили будущее природоохранной фотографии

Помимо лекций участники встречи посетили живописные места брянского леса. Фото: заповедник "Брянский лес"

В Брянской области прошла творческая встреча десяти фотографов из Москвы, Орла и Брянска. Ее организовали руководители Союза фотографов дикой природы, а также брянский эколог и известный фотограф Игорь Шпиленок. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника «Брянский лес».

В деревню Чухраи, расположенную в нескольких километрах от границы заповедника «Брянский лес», приехали Виктор Тяхт, Александр Мясков, Светлана Иваненко, Виталий Горшков, Дмитрий Голубев, Дмитрий Иванов, Павел Чеканов, Екатерина Миляхина, Валерия Зверева и Игорь Шпиленок.

Художники обсудили, как фотографию из эстетического элемента превратить в инструмент охраны окружающей среды. Фото: заповедник "Брянский лес"

Художники обсудили, как фотографию из эстетического элемента превратить в инструмент охраны окружающей среды. Они задумались о том, чтобы сделать свою работу полноценным участником природоохранных проектов, часто связанных с коммерческими конфликтами.

– Может быть, нам, фотографам, пора подумать не только о медальках, не только о коммерческой выгоде, ведь природа – это не то пространство, на котором нужно только зарабатывать деньги, – сказала ответственный секретарь Союза фотографов дикой природы Светлана Иваненко. – Это мир, который мы обязаны сохранить.

Помимо лекций участники встречи посетили живописные места брянского леса. Фотохудожники готовятся своими проектами привлечь внимание к вопросу расширения особо охраняемой территории вокруг заповедника «Брянский лес».

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