Пропавшую в Брянске Татьяну Савиночкину нашли живой

Поиски 37-летней Татьяны Савиночкиной, пропавшей в Брянске около недели назад, завершились благополучно. Ее нашли живой. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в своей сетевой группе днем 26 апреля.

«Найдена, жива! Спасибо за помощь в распространении информации», - лаконично отчитались поисковики.

Напомним, нуждающаяся в медицинской помощи женщина проживает в Володарском районе Брянска. 18 апреля она ушла из дома в неизвестном направлении. Ее искали полицейские, родные и добровольцы.

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