В Брянске открыли пункты для рейтингового голосования за парки и скверы

В Брянске открыли пункты для голосования за парки и скверы, которые могут быть отремонтированы в 2022 году, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

В областном центре предлагают выбрать одну из 12-ти общественных территорий. Проголосовать можно самостоятельно через сайт 32.gorodsreda.ru. Кроме этого, в Брянске подготовили специальные пункты, где гражданам предлагают отдать свой голос за понравившийся проект реконструкции. В этом им помогут волонтеры с подключенными к интернету планшетами.

Пункты для рейтингового голосования будут работать в каждом районе города:

– Бежицкий район: Дворец культуры БМЗ, улица Майской стачки, дом №6.

– Володарский район: Школа №33, улица Пушкина, дом №23.

– Советский район: Брянский государственный краеведческий музей, площадь Партизан, дом №6. Гимназия №6, улица Брянского Фронта, дом №16, корпус №1.

– Фокинский район: Дворец культуры железнодорожников, улица Дзержинского, дом № 2А.

Напомним, в Брянской области стартовало голосование за общественные территории, которые отремонтируют в следующем году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

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