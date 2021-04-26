В юношеском Кубке губернатора по хоккею победил клинцовский «Луч»

Команда «Луч» из Клинцов победила в Кубке губернатора Брянской области по хоккею среди юношей 2005-2006 годов рождения. Турнир проходил там же, в Клинцах, 24 апреля, сообщает региональное спортуправление.

В соревнованиях участвовали шесть команд.

По итогам проведенных игр второй в турнире стала команда «Брянск-2006», третьей – «Брянск-2007».

Добавим, нынешний Кубок губернатора – третий за апрель. Сильнейших уже выявили в двух возрастных категориях. Так, юношеские команды 2009-2010 годов рождения встречались на ледовой арене «Вымпел» в Трубчевске, а 2007-2008 годов рождения – на аналогичной в Стародубе. Победили клинцовский ХК «Луч» и команда из Брянска соответственно.

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