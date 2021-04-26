В 2021 году на Брянщине пройдет масштабный мониторинг карантинного фитосанитарного состояния региона

Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям в 2021 году планирует провести мониторинг в Брянской области на площади более 280 тысяч гектаров. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

В крупных хозяйствах, питомниках, на приусадебных участках и садоводческих товариществах, на территориях вокруг пограничных пунктов пропуска запланированы мероприятия по выявлению восточной плодожорки, калифорнийской щитовки, американской белой бабочки, тутовой щитовки и других карантинных вредителей. Для выявления бактериального ожога, бурой монилиозной гнили на площади 500 га пройдут обследования на многолетних плодовых и ягодных насаждениях, фитофтроза корней земляники и малины и антракноза земляники на площади 8 га. Тепличные хозяйства на площади около 20 га будут обследоваться на комплекс карантинных вредителей закрытого грунта и для обнаружения томатной моли.

Для выявления капрового жука будут обследованы склады, предназначенных для хранения импортной продукции, пивоваренные и комбикормовые заводах. Запланирован мониторинг по карантинным вредителям леса усачам рода Monochamus на площади более 270 тысяч гектаров.

Пройдет обследование посевов многолетних трав и необрабатываемых земель для выявления карантинных сорных растений, в том числе и в карантинных фитосанитарных зонах, на площади 5 тысяч гектаров.

В картофелеводческих хозяйствах для выявления золотистой картофельной нематоды, картофельной моли, бурой гнили и рака картофеля пройдут обследования на площади 1,2 тысячи гектаров.

Во время мероприятий планируется применить более 2500 феромонных и цветных клеевых ловушек.

Для проведения необходимых исследований отобранные в ходе мониторинга образцы будут направлены в подведомственную Россельхознадзору Брянскую межобластную ветеринарную лабораторию.