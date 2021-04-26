В Брянске на Красноармейской произошло массовое ДТП

В Брянске на улице Красноармейской в понедельник, 26 апреля, в ДТП попали пять машин. Фото: "ЧП и ДТП Брянск", vk.com.

В Брянске 26 апреля от улицы Красноармейской в сторону моста по дороге в Фокинский район произошло массовое ДТП. Столкнулись похоронный автобус, две легковушки, две маршрутки, учебный автомобиль. Фото и видео с места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях.

Судя по снимкам, машины получили серьезные повреждения. Официальной информации о причинах и обстоятельствах аварии пока нет. О пострадавших тоже ничего не известно.

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