Вечером 25 апреля в Брянске на Бежицкой сбили мотоциклиста

Вечером 25 апреля в Брянске на улице Бежицкой произошло ДТП с участием мотоциклиста. О происшествии рассказывают очевидцы в социальных сетях.

Пост в одном из онлайн-сообществ опубликовали в 20.56. Автор уточнил, что на участке из-за ДТП сильно затруднено движение.

Из прикрепленного видео следует, что инцидент произошел в районе одной из остановок. Столкнулись мотоциклист и иномарка красного цвета. На месте аварии работали полицейские и медики. Оба транспортные средства получили значительные повреждения.

Очевидцы утверждают, что на мотоцикле ехали парень и девушка. Они двигались на большой скорости. Насколько тяжелы их травмы - пока не известно. В ГИБДД пока не прокомментировали инцидент.

Кстати, в этот же день еще одно аналогичное ДТП произошло на улице Калинина в Климово. Там в иномарку влетел 15-летний байкер. Подростка с различными травмами госпитализировали. Об этом также пишут в социальных сетях.

Добавим, днем ранее - в субботу, 24-го, в регионе не зарегистрировали ДТП с пострадавшими.

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