В Брянской области в апреле задержали более 380 нарушителей госграницы

В Брянской области в течение апреля на российско-белорусском участке задержали более 380 нарушителей режима государственной границы, сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Брянской области.

– 22 апреля сотрудники пограничного управления задержали порядка 20 нарушителей, попытавших удачу в Новозыбковском и Суражском районах Брянской области, – рассказали в пресс-службе ведомства. – Одиночно и небольшими группами нарушители предприняли попытки въехать на территорию Российской Федерации, но были остановлены.

На всех нарушителей режима госграницы завели административные дела. Граждан вернули в соседнее государство. Общая сумма наложенных на них штрафов превысила 800 тысяч рублей.

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