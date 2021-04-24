В Брянской области на майских праздниках усилят масочный контроль

В Брянской области не стали запрещать массовое проведение майских праздников, в том числе религиозных. При этом будет усилен контроль над соблюдением масочного режима и социальной дистанции, сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.

– Считаю необходимым организовать в предстоящие праздничные дни систематическую обработку общественного транспорта, – сказала главный санитарный врач Людмила Трапезникова на заседании оперштаба. – Будет большое движение населения на майские праздники, на Пасху, на Радоницу и на 9 Мая. Люди будут пользоваться общественным транспортом, общественными местами, парками. Поэтому необходимо усилить дезинфекционный режим и контроль за соблюдением санитарных требований.

В регионе увеличат количество мест торговли пасхальными куличами. Также не стали запрещать посещение храмов для их освящения. Хоть и с некоторыми ограничениями пройдет и Парад Победы 9 мая.

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