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Общество24 апреля 2021 9:49

С жителей Брянской области за три месяца собрали почти 15 миллиардов рублей налогов

Это на 28,4 процента больше аналогичного периода прошлого года
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Жители Брянской области за первый квартал 2021 года перечислили в консолидированный бюджет страны 14,8 миллиарда рублей налогов. Это на 28,4 процента больше аналогичного периода прошлого года, рассказали в пресс-службе УФНС России по Брянской области.

– На 2,6 миллиарда рублей или на 65,3% увеличились поступления в федеральный бюджет, которые составили 6,6 миллиарда рублей, – сообщили в ведомстве. – Большая часть его налоговых доходов приходится на налог на добавленную стоимость – 5,5 миллиарда рублей. На 2,3 миллиарда рублей или на 74,3% больше, чем за 1 квартал 2020 года. Рост поступлений обусловлен как снижением сумм возмещения налога на добавленную стоимость, так и увеличением налоговой базы.

В региональный бюджет поступило 8,2 миллиарда рублей. Это на 8,9 процента больше прошлогоднего показателя. Из них более 40 процентов – 3,6 миллиарда рублей – налог на доходы физических лиц.

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