За свалку ответишь!

Фото: АО «Чистая планета».

В начала этого года тридцать четыре жителя Брянщины привлечены к административной ответственности за создание несанкционированных свалок на контейнерных площадках.

- Поймать нарушителей «с поличным» помогли камеры видеонаблюдения и сотрудники службы экологической безопасности брянского регионального оператора по обращению с ТКО, которые ежедневно проводят рейды по выявлению и предотвращению противоправных действий, наносящих вред экологии. Речь идет о случаях, когда к контейнерным площадкам подъезжали «Газели», и водители выгружали из кузова в больших объемах отходы, не относящиеся к твердым коммунальным. В основном, это строительный мусор. Нарушители природоохранного законодательства были привлечены к административной ответственности и заплатили штрафы. Сумма, на первый взгляд, небольшая – две тысячи рублей плюс оплата судебных издержек. Но нарушителям, которые незаконно выгружали на контейнерные площадки отходы еще придется заплатить и транспортным компаниям-перевозчикам за вывоз этого мусора. Сумма, в данном случае, будет зависеть от объема несанкционированной свалки. Сейчас региональный оператор подготовил для передачи в суд десять таких материалов о взыскании платы за вывоз в порядке регресса, - рассказал начальник отдела экологической безопасности АО «Чистая планета» Дмитрий Телешов.