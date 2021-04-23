В Брянске на улице Литейной столкнулись три машины. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Советском районе Брянска на перекрестке улицы Литейной и Ново-Советской столкнулись три иномарки. ДТП произошло в Бежицком районе в пятницу ,23 апреля.

Сообщение на пульт оперативного дежурного поступило в 15.10, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

К месту столкновения машин выехали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой помощи. В аварии пострадавших нет, поэтому медицинская помощь никому не понадобилась. Спасатели смывали растекшееся по асфальту топливо.

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