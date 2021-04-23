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Общество23 апреля 2021 15:51

В Брянске на выходных на дороги выйдут дополнительные экипажи ДПС

Особое внимание уделят трезвости водителей и безопасности пешеходов
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянске на выходных на дороги выйдут дополнительные экипажи ДПС.

В Брянске на выходных на дороги выйдут дополнительные экипажи ДПС.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянске на выходных на дороги выйдут дополнительные экипажи ДПС. Сотрудники Госавтоинспекции с 23 по 25 апреля перейдут на усиленный режим работы. Особое внимание уделят трезвости водителей и безопасности пешеходов, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Сейчас госавтоинспекторы беседуют с жителями Брянска. Они рассказывают горожанам о нарушениях правил дорожного движения пьяными водителями, а также о безопасном переходе проезжей части. В Госавтоинспекции призывают быть предельно внимательными на дороге.

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