В Брянске на выходных на дороги выйдут дополнительные экипажи ДПС. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянске на выходных на дороги выйдут дополнительные экипажи ДПС. Сотрудники Госавтоинспекции с 23 по 25 апреля перейдут на усиленный режим работы. Особое внимание уделят трезвости водителей и безопасности пешеходов, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Сейчас госавтоинспекторы беседуют с жителями Брянска. Они рассказывают горожанам о нарушениях правил дорожного движения пьяными водителями, а также о безопасном переходе проезжей части. В Госавтоинспекции призывают быть предельно внимательными на дороге.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».