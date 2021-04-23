В Брянской области объем строительства за квартал вырос в 2,8 раза к 2020 году. Фото: Тимур ХАНОВ

В Брянской области за первый квартал этого года объем строительных работ составил 10 783,2 миллиона рублей. Он вырос в 2,8 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и на 73 процента по отношению к 2019 году.

В марте тепы строительства увеличились относительно средних показателей, сообщает Брянскстат 23 апреля. Эксперты говорят об оживлении в сфере строительства.

Темпы в строительстве особенно выросли в середине лета прошлого года. На это могли повлиять антикризисные меры.

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