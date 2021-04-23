В Брянске осудят водителя за смертельное ДТП с электропоездом Фото: Иван ВИСЛОВ

В Брянске осудят водителя за смертельное ДТП на железнодорожном переезде. Уголовное дело направили в суд.

По версии следствия, 20 февраля 2021 года 23-летний водитель автомобиля «ВАЗ - 21102» ехал дороге станция Чернетово – Красный бор со стороны Сельцо в направлении населенного пункта Красный бор с четырьмя пассажирами. Подъезжая к регулируемому железнодорожному переезду 163 километра перегона Сельцо-Ржаница, он проигнорировал красный запрещающий сигнал светофора и выехал на переезд. В результате задней частью машины врезался в пассажирский электропоезд.. От полученных травм трое находившихся на заднем сиденье пассажиров автомобиля скончались на месте.

- Уголовное дело направили в Брянский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Автомобилисту грозит до семи лет лишения свободы.

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