В Брянске дорожную яму на улице Пушкина пометили стулом

В Брянске дорожную яму пометили стулом. Необычный «ремонт» заметили неподалеку от кукольного театра на улице Пушкина в Володарском районе. В глубокую выбоину на проезжей части кто-то поставил стул и накрыл его красной тряпкой.

Напомним, улицу Пушкина обещают отремонтировать в текущем году. На участке от улицы академика Королева до улицы Никитина заменят асфальт, установят новые фонари, сделают тротуары. Кроме этого, на улице Пушкина планируют уложить более километра ливневой канализации.

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