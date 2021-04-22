Жители Брянска пожаловались на автохама на парковке. Фото: "ЧП И ДТП Брянск", vk.com.

В Брянске на парковке заметили автохама. В Советском районе города на улице Любезного возле дома №7 он не в первый раз подпирает машины. Горожане пожаловались на него в соцсетях.

Он паркуется впритык к автомобилям, хотя места для стоянки есть. Фото очевидцы опубликовали в одной из групп ВКонтакте.

- Хоть кто - то в этом городе нормально паркуется? – возмущаются пользователи соцсетей в комментариях.

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