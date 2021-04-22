В Брянской области еще четырем населенным пунктам присвоили почетное звание. Фото: пресс-служба Брянской областной думы.

В Брянской области еще четыре населенных пункта получили почетное звание. Решение об этом 22 апреля приняли депутаты облдумы на очередном заседании.

Теперь высокое звание гордо будут носить Рогнедино, Красная Слобода Суземского района, Матреновка Жуковского района и Сагутьево Трубчевского района.

Ходатайства о присвоении звание рассматривают на специальной комиссии. А населенный пункт,претендующий на него, должен предоставить письменное обоснование.

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