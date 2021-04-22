В Брянской области в 2021 году кибермошенники совершили 388 преступлений

В Брянской области за первый квартал этого года кибермошенники совершили 388 преступлений. В прошлом году – 298.Больше всего правонарушений выявили в Бежицком, Володарском, Советском, Фокинском районах Брянска, а также, в Клинцовском районе.

Они используют средства мобильной связи, компьютерной техники, расчетных пластиковых карт, программных средств, интернета.

Число кибермошенников среди женщин составляет 51,3 процента, среди мужчин – 37,6 процентов, среди юридических лиц – 11,1 процента. От их действий пострадали брянцы в возрасте от 30 до 49 лет. Их количество составило 43,4 процента.

- Материальный ущерб, причиненный указанными преступлениями, по оконченным уголовным делам составляет почти 550 миллионов рублей, -- сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Реально возместили больше 300 миллионов рублей. Сумма денежных средств, ценностей и иного имущества, на которые наложены аресты составляет более 195 миллионов рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».