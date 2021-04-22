На брянской таможне нашли 20 патронов и 5 банок пороха

Фото: пресс-служба Брянской таможни.

В Брянской области на таможенном посту пункта пропуска «Троебортное» изъяли 20 патронов для гладкоствольного оружия 12 калибра. Также таможенники обнаружили пять банок с бездымным порохом общим весом 807,4 граммов, рассказали в пресс-службе Брянской таможни.

– За контрабанду боеприпасов предусмотрена уголовная ответственность по части 1 статьи 226.1 УК РФ, – сообщил заместитель начальника таможни Сергей Шульгин. – Санкция данной статьи предусматривает до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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