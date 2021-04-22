В Брянской области облегчили транспортный налог для льготников и ветеранов

Депутаты Брянской областной Думы 22 апреля на своем очередном заседании внесли изменения в региональный закон «О транспортном налоге».

Теперь налоговая льгота распространяется на автомобили мощностью до 150 лошадиных сил. Ранее действовало ограничение до 100 лошадиных сил.

Льготой могут воспользоваться ветераны и участники Великой Отечественной войны и боевых действий, ликвидаторы, инвалиды и пенсионеры. Действие закона распространяется только на одну машину.

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