В Сельцо закрыли автомобильный мост через реку Десну

Фото: газета «Сельцовский вестник».

В Сельцо Брянской области закрыли для движения машин автомобильный мост через реку Десну. Конструкцию признали аварийной, сообщила со ссылкой на городскую администрацию газета «Сельцовский вестник».

– В связи с аварийным состоянием моста через Десну будет проведен его полный ремонт, а потому сооружение через реку будет закрыто для движения транспорта, – рассказали в редакции газеты.

Сообщается, что пешеходы продолжат беспрепятственно ходить по мосту. Движение для автомобилей откроют после окончания ремонта. Однако точную дату этого пока не называют.

Напомним, сельцовский автомобильный мост через Десну закрыли на текущий ремонт в середине апреля. Также в настоящее время из-за разлива в Сельцо закрыт для движения пешеходный навесной мост.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».