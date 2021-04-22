Брянец из-за денег задушил коллегу и спрятал труп в лесу

Житель Брянской области убил коллегу из-за денег и закопал тело в лесу. Теперь ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Уголовное дело передали для рассмотрения по существу в суд.

Фигуранту – 52 года. Его обвиняют в убийстве, сопряженном с разбоем, и разбое.

По версии следствия, брянец совершил преступление в мае 2019 года. Он знал, что у его коллеги по работе есть деньги на покупку автомобиля. Потому решил расправиться со знакомым и присвоить его сбережения.

– Находясь вместе с потерпевшим в машине вблизи деревни Шумятино Малоярославецкого района, обвиняемый задушил мужчину, – рассказывают в пресс-службе прокуратуры Калужской области. – Труп вывез на территорию родной Брянской области и закопал его в лесном массиве. После совершения убийства, мужчина завладел телефоном и банковскими картами жертвы, с которых похитил больше 145 тысяч рублей.

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