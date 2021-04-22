Брянец просил смягчение приговора за удушение знакомого в Дятькове

Осужденный за убийство знакомого в брянском городе Дятьково обжаловал приговор. Однако попытка не увенчалась успехом. 40-летний виновный "отсидит" больше 13 лет в колонии.

Апелляционную жалобу брянца 20 апреля рассмотрел Брянский областной суд. Ее подал житель Дятькова, которого ранее осудили по статье "Убийство". И приговорили к 13,5 годам колонии строгого режима. Одновременно с этим его подельника, участвовавшего в драке - к четырем.

Сам инцидент произошел на берегу озера в Больничной роще 3 мая прошлого года. Там трое мужчин распивали спиртное, на фоне чего разругались. В итоге знакомые избили потерпевшего. А затем один из обидчиков, оставшись с жертвой наедине, задушил мужчину.

– Суд апелляционной инстанции оставил приговор первой инстанции без изменения, – рассказывают в пресс-службе областного суда. – Также суд не удовлетворил жалобу вдовы потерпевшего.

Добавим, погибший - это 39-летний местный спортсмен Иван Сысоев. В старших классах он выиграл чемпионат Брянской области по лыжным гонкам. Был кандидатом в мастера спорта. Учился в Смоленской государственной академии физкультуры. В 2019-м семья Сысоевых победила в конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья». И ездила отстаивать честь региона в Сочи.