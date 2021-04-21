Брянские автоинспекторы за два дня остановили 592 пешехода- нарушителя. Фото: Марина АНТОНОВА

Брянские автоинспекторы за два дня остановили 592 пешехода- нарушителя. Из них у 45 отсутствовали световозвращающе элементы на одежде в темное время суток. Удалили с проезжей части 72 пьяных пешехода. Таковы итоги оперативно - профилактического мероприятия «Пешеход», которое проводилось в регионе с 15 по 16 апреля.

Также сотрудники Госавтоинспекции выявили больше 80 административных правонарушений, связанных с непредставлением преимущества пешеходам.

Во время мероприятия задержали 27 несовершеннолетних нарушителей правил дорожного движения. К административной ответственности привлекли шесть родителей.

- Проводилась профилактическая работа с различными возрастными категориями пеших участников дорожного движения, - сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области. – Она была направлена на формирование, как у детей, так и взрослых навыков безопасного поведение в транспортной среде, воспитание законопослушных участников дорожного движения.

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