Брянский драмтеатр покажет 12 любимых спектаклей. Фото: Елена РАКОВА

В честь своего 95-летия Брянский театр драмы с 18 по 30 мая проведет фестиваль . Он называется «Мы любим наш театр!».

В афишу фестиваля вошли знаковые спектакли Брянского театра драмы: «Игроки» Николая Гоголя, «Поминальная молитва» Григория Горина, «Прощаясь не навсегда» Ивана Бунина, «Кириллин день» Алексея Толстого, «Касатка» Алексея Толстого, «Женитьба» Николая Гоголя, «Любовь в стиле баROCKко» Ярослава Стельмаха, «Чудо святого Антония» МорисаМетерлинка, «Амуры в снегу» Юлия Кима, Леонида Эйдлина, «Тётки» Александра Коровкина, «Старомодная комедия» Алексея Арбузова, «Любовное наваждение» Владимира Беляйкина.

Уже можно купить билеты, сообщают в Брянском драматическом театре.

Возрастное ограничение: 12+

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