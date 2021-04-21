В Брянской области в 2020 году полицейские изъяли 242 килограмма наркотиков

В Брянской области в 2020 году полицейские изъяли больше 242 килограммов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. В этом году - больше 28 килограммов. С начала 2020 года раскрыли 683 наркопреступления. Сейчас их раскрываемость в составляет 74,6 процента. К уголовной ответственности за этот же период привлекли 493 человека. Об этом шла речь на Шестом открытом форум региональной прокуратуры «Вместе против наркотиков!». Он прошел в среду, 21 апреля в Брянском государственном университете.

Также пресекли деятельность пяти межрегиональных преступных группировок, действующих на территории Брянской, Калужской, Курской, Московской областей. Задержали 12 активных участников таких групп. В Брянском регионе ликвидировали три нарколаборатории.

Высоким остается число детей, погибших и отравившихся в результате употребления наркотиков и иных психоактивных веществ.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».