В Стародубском районе лишенный прав водитель врезался в дерево. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Стародубском районе лишенный прав водитель легкового автомобиля врезался в дерево. ДТП произошло 20 апреля около 20.35 на 1 километре автодороги Погар – Стародуб.

По предварительной информации, лишенный прав 23-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21150» ехал со стороны села Мереновка в направлении Стародуба. Он не справился с управлением и врезался в дерево.

Во время ДТП автомобилист получил множественный перелом левого бедра, ушибленную рану головы, ушиб головного мозга. Его госпитализировали,

- Для установления степени опьянения у водителя произвели забор крови, - сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области. - В действиях водителя усматривают признаки состава преступления по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».