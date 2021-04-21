В ДТП в Стародубском районе пострадал 23-летний водитель

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В дорожно-транспортном происшествии в Старорусском районе пострадал 23-летний водитель. Сообщение об аварии поступило на пульт дежурного МЧС в 20.44 во вторник, 20 апреля. На место выехали спасатели и медики скорой помощи, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

- Спасателям пришлось вырезать пострадавшего из автомобиля, - говорят в ведомстве.

Водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением и врезался в дерево, сообщает "Городской". У автомобилиста диагностировали перелом бедра, рану головы и ушиб мозга. Его госпитализировали в реанимационное отделение.