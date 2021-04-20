В Брянске река Десна затопила строительную площадку у Литейного моста

Фото: группа «Общественный экологический контроль» в vk.com.

В Брянской области из-за разлива Десны в зоне подтопления оказалась строительная площадка около Литейного моста. Об этом рассказали в социальной сети в группе «Общественный экологический контроль».

Под водой оказалось находящееся там оборудование. В настоящий момент по поверхности реки распространились масляные разводы. По словам общественников, в управлении Росприроднадзора им сообщили, что уже возбудили по факту нарушения административное дело.

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