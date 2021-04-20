В Брянской области завели уголовное дело за мошенничество при строительстве дворца спорта в Новозыбкове

В Брянской области завели уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

– По версии следствия, в 2019-2020 годах должностные лица ООО Специализированный застройщик «Стройгарант» при выполнении в рамках муниципального контракта строительно-монтажных работ по объекту «Дворец спорта» в Новозыбкове Брянской области необоснованно внесли в акт выполненных работ мероприятия по сносу строений, которые ранее уже были демонтированы другим подрядчиком, – прокомментировали брянские следователи.

Несмотря на это, подрядчик предоставил акты выполненных работ для оплаты и получил из бюджета 715 тысяч рублей. В настоящее время проводится расследование уголовного дела.

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