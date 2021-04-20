В Клинцовском районе водитель иномарки угодил в кювет и врезался в забор

В Клинцовском районе водитель иномарке ДТП произошло в селе Лопатни 19 апреля около 04.30 на улице Зеленой.

По предварительной информации, 35-летний водитель на автомобиле «Мазда» ехал из Клинцов в сторону Гордеевки. Он не справился с управлением, съехал в кювет с левой стороны по ходу движения и врезался в забор частного дома.

- Во время аварии мужчина получил ушибы и ссадины лица, сотрясение головного мозга, - сообщили в УГИБДД УМВД Росси и по Брянской области. –Его отпустили с назначением лечения. А 21-летнего пассажира госпитализировали. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, открытый перелом свода черепа, ушибленную рану головы

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