В Брянске улицы Бежицкого района вечером 19 апреля остались без освещения

Фото: группа «Made in Bryansk. Сделано в Брянске» в vk.com.

Улицы Бежицкого района Брянска вечером понедельника, 19 апреля, погрузились во тьму. Об этом жители района сообщили в социальных сетях.

– Практически весь центр Бежицы остался без света, – пишут горожане. – Отключение электричества произошло буквально пять минут назад.

Сообщается, что не работает уличное освещение, светофоры, а также нет света в жилых домах. Ремонтные бригады уже приступили к устранению поломки.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».