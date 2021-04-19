В Брянске появился новый маршрут №150

Фото: группа «Брянский автобус» в vk.com.

В Брянске с 16 апреля пустили новый маршрут №150. Он соединил деревню Тиганово с юридическим факультетом БГУ, рассказали в социальной сети в группе «Брянский автобус».

– В тестовом режиме маршрут начал работать с 22 марта 2021 года, – сообщили брянские перевозчики. – Ежедневно с 6:20 до 22:30 на маршруте работают шесть микроавтобусов Брянской автоколонны №1403.

В Брянске стоимость проезда по новому маршруту составляет 16 рублей. За пределами города цена будет 20 рублей. В маршрутке действуют единые социальные транспортные карты, а также есть возможность безналичной оплаты проезда.

Маршрут поедет по схеме: «Деревня Тиганово, остановка Магазин – Добрунь, площадь - Телецентр - Сквер Комсомольский - Автовокзал - площадь Ленина - Курган Бессмертия - Юрфак БГУ». С подробным расписанием можно ознакомиться здесь.

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