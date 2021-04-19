Житель брянского Новозыбкова напал с ножом на знакомого и на супругу. Фото: пресс-служба СУ СК России по Брянской области.

Житель брянского Новозыбкова напал с ножом на знакомого и супругу. Раньше 31-летний мужчина был неоднократно судим. По версии следствия. Днем 23 февраля подозреваемый, находился у себя дома по улице. Федяев. У него возник конфликт со знакомым. Мужчина стал наносить удары ножом ему в голову. Супруга знакомого приостановила нападение. Потерпевший обратился в больницу за медицинской помощью.

Вечером 26 марта подозреваемый также был дома. На этот раз он поссорился с супругой и дважды ударил ее ножом в правую ногу. Супруга обратилась в больницу.

- С учетом собранных следователями доказательств по уголовному дел подозреваемому предъявили обвинение в совершенных преступлениях, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. - Его заключили под стражу. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.

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