В Брянске прошли два турнира в память о Героях России. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

На минувших выходных в Брянске прошли сразу два турнира, посвященных нашим землякам - Героям России, погибшим в составе шестой роты Псковской воздушно-десантной дивизии. В наш город приехали больше 200 спортсменов из Астрахани, Белгорода, Москвы, Калуги, Орла, Самары, Твери, ХМАО-Югра, Нефтеюганска, Севастополя, Донецка, Дагестана и других регионов.

В спортивной школе олимпийского резерва «Вымпел» завершился девятый турнир по вольной борьбе памяти Героя Российской Федерации Олега Ермакова. Участников соревнований разделили на две возрастные категории - 2004-2005, а также 2006-2007 годов рождения.

А в зале спортивной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике прошел девятый турнир города Брянска по восточному боевому единоборству памяти Героя России Сергея Василёва. В нем участвовали больше ста спортсменов, воспитанников клубов, секций, детско-юношеских школ. Соревнования по восточному боевому единоборству проходили в дисциплинах сётокан и кобудо.

Победителям турнира вручили кубки, медали и грамоты. Однако более весомой наградой в случае удачного выступления станет присвоение звания кандидата в мастера спорта или его подтверждение, если борец до турнира носил это звание. Вместе с тем, юноши младшей возрастной категории вправе рассчитывать на получение первого взрослого разряда, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

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