На повороте в брянский поселок Мичуринский столкнулись легковушка и ГАЗель. Фото: "Подслушано Брянск", vk.com.

На повороте в брянский поселок Мичуринский произошло серьезное ДТП. Очевидцы сделали фото и сняли видео, которые опубликовали в соцсетях в одной из групп 19 апреля.

Судя по видео, столкнулись легковой автомобиль и ГАЗель. Машины получили сильные повреждения. На место выехали сотрудники ГИБДД.

Официальной информации о пострадавших и подробностей аварии пока нет.

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