В Брянске Пролетарский сквер благоустроят почти за 22 миллиона рублей. Фото: сайт Единой информационной системе в сфере закупок.

В Бежицком районе Брянска Пролетарский сквер благоустроят почти за 22 миллиона рублей. Первоначальная стоимость была больше 31 миллиона рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте единой информационной системе в сфере закупок. К работам приступили 15 апреля. По контракту их должны завершить 22 июля.

По проекту здесь обустроят новые дорожки, сделают освещение, тротуары выложат плиткой. Капитально отремонтируют насосную фонтана и сам фонтан. Также обустроят клумбы, на которых после высадят цветы. Вдоль дорожек по направлению от фонтана в сторону к проходным завода БМЗ и сторону жилых застроек посадят туи. Также парк украсят клен, ель и другие растения.

Кроме того, здесь установят детскую площадку, которой не было в первоначальном проекте.

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