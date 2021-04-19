В Брянске увеличили количество автобусов №11. Фото: "Брянский автобус", vk.com.

В Брянске с 20 апреля по будням изменится расписание движения автобуса №11 по маршруту «Бульвар Щорса - микрорайон Вокзальный».

Теперь первый автобус от микрорайона «Вокзальный» отъезжает в 5.40, а не в 6.00, как раньше. От бульвара Щорса самый ранний рейс отправится 6.20. Прежде он отходил в 7.00, сообщают в группе «Брянский автобус».

Число автобусов увеличили с 15 до 19, а рейсов - с 108 до 133-х. Интервал движения в часы-пик сократили до 11 минут.

Также добавили рейсы и в вечернее время. После 19 часов и до окончания движения автобусы будут отправляться каждые 40 минут. Жители Бежицкого и Советского районов смогут добираться первым рейсом автобуса к утреннему поезду на Москву.

С расписанием движения автобуса №11 можно ознакомиться здесь.

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