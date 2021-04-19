В конгресс-центре Технопарка «Сколково» состоялась итоговая коллегия Росреестра России

Фото: Управление Росреестра по Брянской области.

Брянская область, 19 апреля 2021 года, – В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти, субъектов Российской Федерации, предпринимательского сообщества. Коллегию открыл руководитель Росреестра - Олег Скуфинский. В ходе события обсуждались ключевые направления деятельности ведомства, основные законодательные инициативы в области гражданского оборота недвижимости, повышение качества предоставления государственных услуг в электронном виде, цифровая трансформация и реинжиниринг процессов Росреестра, реализация эксперимента по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости и многое другое. Так, из открытой статистики стало известно о произведенных Росреестром за 2020 год свыше 209 миллионов регистраций прав, а средний срок оказания услуг составил 4-5 дня.

Цели, которые ставит перед собой Росреестр на 2021 год, не просты и заключаются в повышении качества оказания госуслуг, повышении доступности цифровых услуг, разработке социально-значимых законопроектов, сокращении сроков регистрации до одних суток, а также в повышении уровня открытости ведомства по всем своим направлениям деятельности.

От нашего региона в мероприятии принял участие руководитель Управления Росреестра по Брянской области - Андрей Новиков. Андрей Владимирович заметил, что невыполнимых задач перед региональными управлениями не стоит. В настоящий момент разрабатывается план действий по каждому отдельному направлению, а во многих сферах уже ведется работа во исполнение поставленных задач.

Напомним, к настоящему времени Росреестр уже принял непосредственное участие с законодательной инициативой по продлению «дачной амнистии» до 1 января 2026 года, возможностью регистрации прав дольщика по заявлению застройщика, «гаражной амнистии» и других.