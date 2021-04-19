В Брянске за три дня сотрудники ГИБДД задержали 11 пьяных лихачей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Брянске за три дня сотрудники ГИБДД задержали 11 пьяных лихачей. Восемь из них отказались проходить медицинское освидетельствование.

Охоту на пьяных автомобилистов проводили в рамках профилактической операции «Нетрезвый водитель», сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Сотрудники автоинспекции напоминают, что при повторном нарушении на водителей заведут уголовное дело.

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