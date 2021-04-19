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Общество19 апреля 2021 12:01

В брянском магазине поймали находящихся в федеральном розыске мужчину и женщину

Они пытались украсть товар и скрыться
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянске сотрудники Росгвардии задержали мужчину и женщину, находящихся в федеральном розыске. «Тревожная кнопка» сработала в одном из сетевых магазинов на проспекте Московский.

По сигналу на место вызова выехал экипаж задержания. Правоохранители установили, что 41-летний мужчина и 25-летняя женщина пытались похитить товары и скрыться. Сотрудники Росгвардии их задержали.

Выяснили, что задержанные находятся в федеральном розыске, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области. Правонарушителей доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

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