В брянском магазине поймали находящихся в федеральном розыске мужчину и женщину

В Брянске сотрудники Росгвардии задержали мужчину и женщину, находящихся в федеральном розыске. «Тревожная кнопка» сработала в одном из сетевых магазинов на проспекте Московский.

По сигналу на место вызова выехал экипаж задержания. Правоохранители установили, что 41-летний мужчина и 25-летняя женщина пытались похитить товары и скрыться. Сотрудники Росгвардии их задержали.

Выяснили, что задержанные находятся в федеральном розыске, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области. Правонарушителей доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

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