Под брянским Севском при столкновении двух иномарок пострадали двое

В брянском Севске при столкновении двух иномарок пострадали двое. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Под брянским Севском столкнулись две иномарки. ДТП произошло 18 апреля около 04.30 на 476 километре дороги Украина в Севском районе.

По предварительной информации, 51-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» ехал со стороны Брянска в сторону. Севска. Он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в иномарку «Форд Транзит», которой управлял 36-летий мужчина. После чего съехал с дороги и опрокинулся.

Во время ДТП пострадал 36-летний пассажир автомобиля «Форд Транзит». Он получил черепно-мозговая травма, рваная рана ушной раковины. Пострадавшего госпитализировали, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области. Направили в больницу и 90-летнюю пассажирку этой же иномарки. У женщины закрытая черепно-мозговая травма, перелом седьмого шейного позвонка, закрытый перелом правой локтевой кости.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».