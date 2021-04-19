Брянского пенсионера осудили за хранение наркотиков и оружия. Фото: Иван ВИСЛОВ

Жителя Суражского района осудили за незаконное приобретение и хранение оружия и наркотиков. Суд приговорил 64-летнего мужчину к трем годам и трем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Приговор суда в законную силу не вступил, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что мужчина в своем доме в селе Лялили Суражского района хранил ствол карабина и патроны к нему. Кроме того он собирал коноплю и незаконно хранил ее у себя дома. В ходе обыска полицейские изъяли 146 грамм конопли, что составляет крупный размер, а также указанные части огнестрельного оружия и девять патронов.

Во время рассмотрения уголовного дела подсудимый свою вину полностью признал

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