Капитального ремонта на улице Брянской Пролетарской дивизии не хватило и на два года

В Бежицком районе Брянска горожане жалуются на состояние дороги на улице Брянской Пролетарской дивизии. Фото: «Made in Bryansk», vk.com.

В Бежицком районе Брянска горожане жалуются на состояние дороги на улице Брянской Пролетарской дивизии. Оставляет желать лучшего участок на остановке «Спортивный манеж».

Местные жители сделали фотографии и опубликовали их в социальных сетях. На них видно, что на дорожном полотне образовались глубокие ямы. Разрушен тротуар. Плитка на нем разбита, он покрыт грязью и лужами.

- Ямы на дороге просто опасны для жизни пассажиров, - пишет автор публикации.

Он также напоминает, что ремонт этой дороги проводили всего полтора года назад.

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