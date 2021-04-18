В Брянске бродячие собаки устроили лежбище у магазина «Магнит». Фото: "Типичный Брянск", vk.com.

Жители Брянска в 10 микрорайоне заметили лежбище бродячих собак возле магазина «Магнит». Фотографии очевидцы опубликовали 18 апреля в соцсетях в одной из групп.

- "Очень мирное" существование, - комментирует снимок один из пользователей соцсети. - Когда мимо проходишь со своим песиком, на тебя налетают сразу все и кидаются как бешенные.

Горожане просят местные власти обратить внимание на эту ситуацию. Люди беспокоятся за свою безопасность.

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