В Брянске пьяный водитель иномарки протаранил припаркованную ГАЗель

В Брянске пьяный водитель иномарки протаранил ГАЗель. ДТП произошло в Бежицком районе города 17 апреля около часа ночи на улице 22 на улице 22 Съезда КПСС.

По предварительной информации, пьяный 33-летний водитель автомобиля «Киа Рио» ехал со стороны улицы 3-го Интернационала в сторону улицы Ульянова. Он врезался в припаркованный «ГАЗ - 3302». В результате ДТП водитель «Киа» получил перелом правой плечевой кости. Его госпитализировали, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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