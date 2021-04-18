В брянском Севске в ДТП с грузовиком погиб 33-летний водитель легковушки

В брянском Севске погиб водитель легкового автомобиля при столкновении с грузовиком. ДТП произошло 17 апреля 00.42 на улице. Советской. По предварительной информации, 33-летний водитель «Ауди А6» ехал со стороны улицы Тургенева в сторону Площади Октябрьской Революции. Он не справился с управлением и врезался в ехавший навстречу грузовой автомобиль «МАН», за рулем которого был 48-летний мужчина.

От полученных травм водитель легковушки скончался. 37-лентий пассажир «Ауди А6» получил черепно-мозговую травму. сотрясение и ушиб головного мозга. Его госпитализировали, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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